Juve, Giuntoli in cattedra a Coverciano: i dettagli dell'incontro

Una mattinata in cattedra per Cristiano Giuntoli . Il dirigente della Juventus ha fatto tappa a Coverciano, in occasione dell'ultimo ciclo di lezioni del corso per direttore sportivi.

Di cosa ha parlato Giuntoli a Coverciano?

Giuntoli ha parlato ai corsisti delle proprie esperienze professionali, oltre a confrontarsi con gli stessi. Tra le altre docenze d'eccezione sono in programma anche quelle di Claudio Chiellini e Fabio Gatti, direttori sportivi - rispettivamente - della Juventus Next Gen e dell'Atalanta Under 23, per discutere delle seconde squadre. Il corso prevede in totale 144 ore di lezione (di cui 24 on-line) e si differenzia in parte in base all'indirizzo scelto: gli allievi hanno potuto infatti decidere se seguire quello dedicato a formare la figura professionale del ds 'di campo' o quello 'sportivo-organizzativo', più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura 'back-office' del segretario.