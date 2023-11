Juve, Rugani: "Vogliamo soffrire di meno, ma vincere a Firenze era troppo importante"

Daniele Rugani si sta riprendendo un posto d'onore all'interno della Juve . Dopo prestiti poco fortunati, il difensore in bianconero ha ritrovato la miglior forma e nell'emergenza di infortuni sta diventando un punto fermo per Allegri . Anche nella partita contro la Fiorentina è stato tra i più decisivi.

Juve, le parole di Rugani

Queste le sue parole sul canale Twitch della Juventus: "Oggi abbiamo recuperato da Firenze che è stata bella tosta. Da domani riprendiamo per preparare al meglio la partita col Cagliari. Vogliamo chiudere al meglio questo periodo. Ora mi viene da ridere perché mi viene in mente l’intervista di Szczesny. In pullman ci abbiamo riso su perché in effetti è stata una partita di grande sofferenza. Ma la sensazione era che eravamo veramente solidi. Certamente vogliamo soffrire un po’ meno, però la vittoria di Firenze era troppo importante".

Rugani parla di Fiorentina-Juve

Rugani continua parlando della partita: "Abbiamo fatto un lavoro strepitoso difensivo, parlo anche dei centrocampisti. È merito anche loro e degli attaccanti che si sono sacrificati. È stato un lavoro di squadra eccezionale, poi sappiamo che possiamo fare ancora meglio offensivamente. A Firenze abbiamo avuto continuità nell’attenzione e nell’applicazione, non ti puoi permettere disattenzioni".