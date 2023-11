Sinner, Djokovic o..: chi vincerà le Atp Finals per i giocatori della Juve

ATP Finals, Djokovic il più votato dagli juventini

Prima di allenarsi alla Continassa, su TikTok hanno detto chi per loro vincerà le ATP Finals. Nessun dubbio per Kostic e Vlahovic: la scelta è per il connazionale Djokovic. E diversi sono con loro, da Perin e Nonge a Milik, Rabiot e Rugani. Le due stelline Huijsen e Yildiz sono della stessa opinione, vincerà Alcaraz. Tre voti per Sinner da parte di Locatelli, Nicolussi Caviglia e Miretti. Le migliori risposte però arrivano da Chiesa e Szczesny: il primo sceglie Federer, il secondo Sampras e Agassi. Nostalgici del tennis di un tempo. Scherza Kean che si rifiuta di rispondere e corre verso il campo.