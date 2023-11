La Turchia ha diramato la lista dei convocati ufficiali per le gare di novembre contro Germania e Galles . La nazionale guidata da Vincenzo Montella ha già strappato il biglietto per gli Europei 2024.

Turchia, i convocati di Montella

Tra le scelte dell'ex attaccante ci sono anche dei giocatori che militano in Serie A. Tra questi Hakan Calhanoglu dell'Inter e Kenan Yildiz della Juventus. Per il giovane attaccante bianconero si tratta della seconda chiamata in nazionale maggiore.