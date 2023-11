Locatelli: "Vialli è sempre nel mio cuore. A mio figlio racconterò di Ronaldo"

Quella che volge al termine è stata una settimana speciale per Manuel Locatelli . Prima il rinnovo fino al 2028 con la Juventus , poi l'annuncio di Allegri in conferenza sulla consegna della fascia di capitano , viste le assenze di Danilo e Rabiot contro il Cagliari .

Le parole di Locatelli

Queste le sue parole sul canale Youtube della Juventus: "Vialli era una persona veramente incredibile. Ho vinto un Europeo con lui, non era mai banale nei discorsi prima della partita. Mando un abbraccio alla sua famiglia, lo porterò sempre nel mio cuore. Il gol alla Fiorentina di Del Piero mi ha fatto impazzire, innamorare di lui. È uno dei gol più belli della storia della Serie A. Per i tifosi della Juve è un re, è un esempio per tutti. Per la persona e per il giocatore".

Locatelli parla di Cristiano Ronaldo

Locatelli ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista ha esordito con la maglia della Juve in quell'Udinese-Juve che è stata anche l'ultima partita di CR7 con i bianconeri. "È stato qualcosa di unico, uno dei più forti della storia. L’ultima sua alla Juve è stata la mia prima, lo racconterò a mio figlio. È stato unico per la sua dedizione al lavoro".