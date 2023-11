Juve, Allegri avvisa l'Inter: "Loro favoriti, ma in gara secca..."

La Juventus ha conquistato la quinta vittoria consecutiva contro il Cagliari . I bianconeri hanno agganciato il primato della classifica, in attesa del match di domani tra Inter e Frosinone. Subito dopo il triplice fischio della sfida dell'Allianz, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria della sua squadra: " Era importante vincere perché ci metteva in una posizione buona di classifica per mantenere o allungare sulle inseguitrici. La partita non è stata semplice, il Cagliari veniva da un ottimo momento".

Allegri e la mancanza di gol degli attaccanti

Allegri ha proseguito: "Dobbiamo essere più efficaci, scegliendo l'ultimo passaggio con maggiore serenità. La squadra è in crescita. Sanno che per vincere bisogna fare questo tipo di partite. Anche se non arriva il gol, restiamo compatti a differenza di quanto avveniva all'inizio della stagione. Non sono preoccupato della mancanza di reti da parte degli attaccanti, dobbiamo essere più precisi. I gol li faranno, devono solo restare sereni e tranquilli".

Allegri e l'ottimo secondo tempo

"Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, la squadra aveva alzato il ritmo. Nella ripresa siamo entrati molto bene. Bisognava fare gol prima, ma la squadra è rimasta compatta. Abbiamo sfruttato le palle inattive a favore. Poteva essere maggiormente in discesa, ma sapevamo che il Cagliari è una squadra noiosa che potrebbe metterti in difficoltà".

Allegri su McKennie

"McKennie è maturato. Si è messo in discussione, ci ho parlato. Ha delle qualità fisiche che sopperiscono a qualche errore tecnico. Sta facendo molto bene, deve continuare così perché siamo solo alla dodicesima giornata".

Allegri sull'Inter

"L'Inter? In una partita secca può succedere di tutto. Loro sono favoriti insieme a Milan e Napoli. L'Inter è stata costruita da anni per vincere lo scudetto, ha la forza per farlo. Credo che abbia grandissime possibilità".