Suo padre era una star del Liverpool, ma il figlio preferisce la... Juve

Lio George bianconero, Marchisio apprezza

Tra i tanti commenti alla foto, spicca anche quello di Marchisio che ha scritto un iconico "Black and White". Reazione positiva anche da parte di Robbie Kean che ha risposto alla foto con un cuore. Ovviamente non sono mancati i complimenti, sponda italiana, al piccolo figlio di Gerrard per la scelta di indossare la maglia della Juve e non quella del Liverpool.