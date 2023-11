La Juve riapre la campagna abbonamenti: ecco tutti i dettagli

Riapertura campagna abbonamenti, i dettagli

Gli abbonamenti riguardano il girone di ritorno e potranno essere acquistati dal prossimo 16 novembre. Previsto il pacchetto base a partire da 29,90 euro a partita, offre la possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare e si possono indicare al massimo 2 riserve, così come il pacchetto full a partire da 31,90 euro a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite e dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito. Inoltre, ha due vantaggi esclusivi: il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri. Prevista una scontistica per le famiglie e under 28.