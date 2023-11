Juve, la rivelazione dell'agente di Pogba: "Stiamo preparando il ricorso"

Pogba, si lavora al ricorso

Sull'argomento è intervenuta Rafaela Pimenta, agente del calciatore, che ai microfoni del Guardian ha rivelato: “Stiamo lavorando al ricorso ma, essendo un avvocato, sono il primo a credere che se una cosa deve essere discussa a livello legale, deve restare lì. Ma ho sempre speranza. Ci sarò sempre per Paul. Fa parte della mia vita e sono grata per il modo in cui mi ha trattato e per il modo in cui ci ha sempre rispettato. È una persona fantastica che si è evoluta moltissimo perché l'ho incontrato da bambino. Adesso è padre, con tre figli. Quindi è cambiato così tanto e crescerà ancora. Ciò che mi piace di Paul è che ogni volta che accade qualcosa di negativo, fa del suo meglio per trovarne una lezione”.