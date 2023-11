Juve, Locatelli in forte dubbio per l'Inter. Chance per Nicolussi?

Continua l'emergenza a centrocampo per Allegri. Miretti ha lasciato il ritiro dell'under 21, mentre Locatelli sembra non migliorare dopo la frattura della decima costola rimediata contro il Cagliari. Il dolore non accenna a diminuire, con le terapie che non statto sortendo gli effetti sperati. Lo staff medico farà il possibile per recuperarlo, ma Locatelli resta in forte dubbio per il big match con l'Inter.