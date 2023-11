Materazzi insieme a Pogba: il messaggio per il francese

Paul Pogba è ancora in attesa di sapere la squalifica che dovrà scontare per la positività riscontrata ai controlli anti doping dpo la prima giornata della stagione 2023/2024 contro l'Udinese. Rafaela Pimenta, la sua agente, ha annunciato che presentaranno ricorso sul caso . Intanto il francese non si butta giù d'animo e sui social ha formato una strana coppia.

Materazzi-Pogba, che coppia sui social

Infatti Marco Materazzi ha pubblicato una foto su Instagram insieme al francese, sorridente e con una busta di Louis Vuitton in mano. Due campioni del mondo in un post, come ha ricordato l'italiano nella descrizione. Materazzi poi scrive: "Legend, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito". Un messaggio di speranza per lo juventino.