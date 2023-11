Juve-Inter, Pirlo: "La guarderò ma alla lotta scudetto preferisco la Serie B"

A Genova , Andrea Pirlo è stato ospite di "Orientamenti" , il progetto promosso dalla Regione Liguria rivolto a studenti, giovani, docenti e famiglie per aiutare i ragazzi a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro.

Juve-Inter e il passaggio dal Milan ai bianconeri: Pirlo a tutto campo

L'allenatore della Sampdoria non si è sottratto a un commento su Juve-Inter, che sarà il match-clou alla ripresa del campionato: “Guarderò Juve-Inter, che è sempre una partita storica. Non c'è una favorita, se la giocheranno alla pari. Lotta scudetto? Per fortuna sono disinteressato, preferisco guardare le partite di Serie B".

Poi, Pirlo si è soffermato sul suo passaggio dal Milan alla Juve: “Ero a scadenza di contratto, l'ultimo anno ero stato fuori quattro mesi per infortunio. Avevano trovato una quadratura facendo giocare altri giocatori, ritenendomi ancora non un giocatore finito a trentuno anni chiesi di continuare per altri due anni. Le volontà non combaciarono, sarei rimasto lì, stavo benissimo, poi ci fu questa opportunità: nella Juve ho trovato la società perfetta per fare il percorso perfetto per unìaltra parte della mia carriera”.