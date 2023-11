Infortunio McKennie con gli Usa, lascia il ritiro: è emergenza per la Juve

La pausa per le nazionali porta brutte notizie in casa Juventus. Weston McKennie ha lasciato il ritiro della nazionale degli Stati Uniti e tornerà prima a Torino. Il centrocampista statunitense lascia in anticipo la squadra per recuperare da una tendinopatia aggravata al ginocchio sinistro. Preoccupazione dunque per i bianconeri che il 26 dovranno affrontare l'Inter e stavano già affrontando un'emergenza a centrocampo.