Locatelli, niente Italia: dove è andato in gita romantica con la moglie

Manuel Locatelli è stato costretto a saltare gli impegni con la Nazionale per colpa di una lieve frattura ad una costola. Il centrocampista ne ha però approfittato per concedersi una breve vacanza con la moglie.

Juve, Locatelli in vacanza a Parigi

Come svelato delle storie Instagram di Locatelli e della moglie Thessa Lacovich, i due si sono recati a Parigi per trascorrere qualche giorno di vacanza nella capitale francese. Intanto il centrocampista spera di poter recuperare per il derby d'Italia contro l'Inter, in programma alla ripresa della Serie A.