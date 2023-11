Serbia, il ct dopo la qualificazione: "Vlahovic aspettava da quando aveva 6 mesi"

Stojkovic: "È come se Vlahovic non fosse mai nato"

Per far comprendere la portata dell'impresa, il ct ha utilizzato una battuta su Dusan Vlahovic della Juventus: "Congratulazioni a tutti, avete aspettato 24 anni per l’Europeo ma ne è valsa la pena. Vlahovic a quel tempo aveva sei mesi, è come se non fosse nemmeno nato. Questo è un grande giorno per il calcio serbo, siamo riusciti in qualcosa nel quale credevamo. Questi giocatori sono diventati una generazione d’oro, hanno scritto i loro nomi a caratteri cubitali perché è la prima volta che la Serbia partecipa alla più grande manifestazione d’Europa da paese indipendente. È un regalo alla nazione. Dopo il Mondiale eravamo sotto shock, abbiamo sopportato critiche e insulti. Mi ha fatto male per i giocatori, non era facile rialzarsi".