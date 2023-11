Juve, Rabiot a cena con Pogba: "Per lui spero questo"

Alla vigilia del match tra Grecia e Francia , in programma questa sera a partire dalle 20:45, Adrien Rabiot ha parlato anche di Pogba in conferenza stampa. Il centrocampista della Juve ha raccontato lo stato d'animo del compagno di squadra e della nazionale dopo la bufera legata al caso doping .

Cosa ha detto Rabiot su Pogba?

Ecco le parole di Rabiot: "Non so cosa succederà. Ci siamo visti, abbiamo cenato insieme e abbiamo parlato. Conoscete Paul, è sempre molto sorridente, ma credo che la situazione gli stia pesando. Spero che riceva la punizione meno severa possibile. Siamo tutti sconvolti perché è un grande giocatore, un grande uomo, e affrontare tutto quello che ha dovuto affrontare è molto per una sola persona".