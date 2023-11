Weah: "Alla Juve non si può dire di no. Essere qui è un sogno"

Juve, le parole di Weah

Ecco cosa ha detto: "Da giovane sapevo già i miei obiettivi, sapevo già cosa volevo fare. A 14 ero affamato per arrivare dove volevo arrivare. Da NY alla Francia? Non è stato molto difficile per me. La mia famiglia aveva già vissuto lì, avevamo una cultura europea. La mia famiglia ha giocato un ruolo importantissimo. Mio padre era meno in giro perché lavorava sempre. Ho iniziato a giocare da professionista a 17 anni, al PSG. C’erano Neymar, Mbappé, Cavani. Lo sapevo che a un certo punto avrei dovuto fare le mie esperienze. Scegliere la Juve è stato molto facile. Quando chiama la Juve non puoi dire no. Un sogno realizzato. Non avrei mai immaginato di giocare con alcuni dei migliori calciatori al mondo".

Iling: "Non è stato complicato arrivare in prima squadra"

Queste invece le parole di Iling: "Quando sono arrivato la prima volta a Torino ero al convitto con tutti i compagni, tre mesi con loro. Mi ha aiutato: eravamo sempre insieme, la stessa routine, parli e hai questo ciclo continuo, come un camp che non finisce mai. Per tutta la stagione eccetto l’estate. Lo fai per due anni e crei legami per la vita. Non è stato complicato arrivare in prima squadra, siamo sempre da una parte e dall’altra. Avevo già fatto allenamenti con la prima squadra, c’erano giocatori che parlavano in inglese, conosco un po’ di italiano, parlo pure francese. Scegliere la Juve? È stata una non-decisione. La Juve ha una mentalità vincente, vincere è tutto. Se non è vincere, non si parla d’altro. Nella tua carriera vuoi vincere e arrivare qui ti permette di farlo".