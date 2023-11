Diretta Allegri: conferenza stampa prima di Juve-Inter, segui LIVE

Juve-Inter , scatta il conto alla rovescia per il derby d'Italia. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha presentato il match valido per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani, 26 novembre, all' Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 20:45 .

I dubbi in attacco

"Chi giocherà in attacco? Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo buone partite, Vlahovic è tornato e sta bene, così come Kean e Milik. Domani dovrò decidere tra Milik, Kean e Vlahovic chi sarà l'attaccante"

"Non abbiamo problemi a centrocampo"

"Non ci sono dei problemi a centrocampo, considerato la presenza di Nicolussi, Cambiaso e Iling che possono giocare da interni. Cambiare sistema di gioco non mi sembra giusto dopo 12 partite. Chi partirà dall'inizio e chi subentrerà dovranno fare una bella prestazione"

"Lo scudetto? Vediamo la distanza dal quinto posto"

"La corsa scudetto non è limitata a Inter e Juve. Napoli e Milan ci sono, noi dobbiamo guardare la distanza dalla quinta in classifica continuando a migliorare. Ciò che conta è domani, nessuno sa cosa succederà fra tre mesi. Bisogna affrontare gli imprevisti con serenità, senza perdere le certezze".

"Siamo pronti ad affrontare questa sfida"

"Ho un gruppo solido, coeso e che fa la prestazione. Nel calcio possono succedere tante cose, ma saremo pronti ad affrontare questa bella partita"

"Vlahovic è di assoluto valore"

"Vlahovic-Lautaro? Vlahovic tornerà sicuramente a fare gol importanti perché è un calciatore di assoluto valore"

"Marotta sta facendo un ottimo lavoro"

"Marotta dice che sono un grande comunicatore? Lui sta facendo un ottimo lavoro all'Inter, posso fare solo i complimenti. Anche lui è un buon comunicatore".

"Vediamo chi giocherà davanti alla difesa"

"Davanti alla difesa c'è anche Miretti, non solo Rabiot e Nicolussi. Uno ci sarà per forza, vedremo anche come sta Locatelli"

Allegri: "Dobbiamo desiderare la vittoria come sempre"

"Non giocavamo da tanto una partita che può farci valere il primato. A noi non cambia nulla, dobbiamo desiderare la vittoria come fatto con le altre squadre. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, sono sereno che i ragazzi faranno una grande prestazione.

"Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro"

"Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, i numeri sono tutti dalla sua parte. L'Inter concede poco, nelle partite in cui è andata in vantaggio è stata raggiunta solo due volte. Dovremo essere bravi. Finalmente domani si gioca, sarà una bellissima serata di sport con lo stadio pieno. Domani non finisce il campionato, ma sarà una tappa importante"

Allegri e la condizione dei singoli

"Ci sarà il rientro di Alex Sandro, mentre Danilo rientrerà prima del Monza. Locatelli si è allenato negli ultimi tre giorni, domani valuterò".

Allegri: "Domani non si decide nulla"

"La partita con l'Inter non decide nulla, neanche a livello psicologico. Sicuramente è molto importante, ma la vedo come la tappa di un percorso di crescita. Manca ancora tanto, siamo consapevoli che ce la giochiamo con la prima della classe. È più semplice di quello che sembra, si può racchiudere in questa parola. Per loro sarà importante".

Allegri: "Abbiamo preparato al meglio questa partita"

"Stiamo vivendo questa partita nel migliore dei modi. I Nazionali sono rientrati in buone condizioni, quindi non abbiamo avuto alcun intoppo: ci siamo preparati al meglio. Sicuramente sarà bello giocare contro i primi della classe, contro i favoriti per lo scudetto come detto da loro stessi".

Tra poco la conferenza stampa di Allegri

Manca pochissimo alla conferenza stampa di Allegri. Il tecnico bianconero è pronto a presentare il big match con l'Inter

Primo confronto tra Chiesa e Thuram

Juve-Inter sarà anche Chiesa contro Thuram. I due figli d'arte si sfideranno per la prima volta in Serie A. Leggi tutto

I piani anti-Inter di Allegri

Uno dei dubbi di Allegri in vista del big match con l'Inter è tra Vlahovic e Kean, con il serbo in vantaggio per una maglia da titolare. Leggi tutto

Juve-Inter, la probabile di Allegri

Allegri studia le mosse da adottare nel big match di domani con l'Inter. A centrocampo c'è il dubbio Locatelli, con Rabiot pronto a giocare davanti alla difesa