La Juve festeggia Bagnaia campione: la dedica social fa impazzire i tifosi

"Pecco" Bagnaia si è laureato per la seconda volta consecutiva campione del mondo di Moto Gp. A livello assoluto si tratta del suo terzo Mondiale vinto dopo quello conquistato in Moto 2. Grande gioia per il pilota italiano che a Valencia ha festeggiato il titolo. A distanza, anche in casa Juve, la sua squadra del cuore, hanno partecipato alla festa di Bagnaia.