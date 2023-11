Diretta Allegri, interviste e conferenza stampa dopo Juve-Inter

Il derby d'Italia tra Juve e Inter si è concluso con il risultato di 1-1 . Al gol di Vlahovic ha risposto Lautaro , con le distanze in vetta alla classifica che non cambiano: la squadra di Inzaghi ha un vantaggio di due punti rispetto a quella di Allegri.

22:52

Milan e Napoli recuperano due punti

Il pareggio tra Juve e Inter permette a Milan e Napoli di recuperare due punti di svantaggio sui primi due posti della classifica, grazie ai successi ottenuti, rispettivamente, contro Fiorentina e Atalanta

22:45

Rabiot: "Un buon risultato"

In attesa di Allegri, Rabiot ha commentato così il pari con l'Inter ai microfoni di Dazn: "È un buon risultato, ma abbiamo affrontato una squadra difficile. Non è una partita decisiva, avremo il tempo di prendere i punti in avanti"

22:40

Tra poco le dichiarazioni di Allegri

È appena terminato il match tra Juventus e Inter. Tra pochi minuti, il tecnico bianconero Allegri parlerà alla stampa per il commento post partita

Juventus Stadium - Torino