Juve-Inter, Cosmi: "Nessuno avrebbe firmato per il pareggio, ma poi..."

Serse Cosmi è intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS e ha commentato il pareggio tra Juve e Inter: "La Juventus nel primo tempo non mi è dispiaciuta, ha trovato il gol con il miglior Vlahovic stagionale, poi è stato salutare per l’Inter trovare subito il pareggio facendo un gran gol in contropiede. Non tutte le squadre hanno la qualità dell’Inter nell’uscire in questo modo dall’aggressione alta. Poi guardate il movimento di Lautaro Martinez, non c’è niente da fare. Gli attaccanti veri fanno questi movimenti. È lui che decide il movimento, anche senza palla. Il difensore non può farci niente e quindi non è colpa di Gatti in marcatura. Lautaro Martinez è un fenomeno".