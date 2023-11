La Juve vuole la quinta vittoria in trasferta: c'è un dato che piace ai tifosi

Qual è il dato che insegue la Juventus?

La Juventus insegue la quinta vittoria in trasferta. Si tratta di un dato non di poco conto, considerato che la squadra bianconera non ottiene cinque successi fuori casa nelle prime sette dalla stagione 2019/2020. Il dato che balza all'occhio, e che piace ai tifosi, è relativo al fatto che in 12 delle 14 occasioni in cui i bianconeri sono riusciti a raggiungere questa quota di successi hanno poi concluso al primo posto. Per la squadra di Allegri sarà l'opportunità di agganciare il primato, anche se in maniera temporanea. L'incontro, comunque, non è affatto semplice, considerato che il Monza è una bestia nera della Juventus, avendo vinto i due match della scorsa stagione.