Elkann esalta la Juve e aggiunge: “Senza preoccupazioni esterne…”

Restare aggrappati all' Inter e dunque alla vetta della classifica senza fare troppi programmi. Questo in sintesi il pensiero di John Elkann , amministratore delegato di Exor, azionista della Juventus , intervenuto a margine dell'Investor Day di Torino: "L'importante non è avere grandi aspirazioni, ma fare punti partita dopo partita . Un punto contro l'Inter è un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, ci sono squadre molto forti ".

Il parere di Elkann sul campionato della Juve

Sulla classifica, con la Juve seconda a due punti dalla squadra di Inzaghi, Elkann ha aggiunto: "Mi ha fatto molto felice vedere la Juventus così in alto, conferma quanto fosse importante risolvere i problemi interni, quando non ci sono preoccupazioni esterne ci sono maggiori probabilità di ottenere risultati". Sul futuro societario: "L'aumento di capitale era necessario, per superare questo anno zero e affrontare il prossimo triennio con ambizione fuori e dentro il campo".

Cosa ha detto Elkann su Allegri?

Infine un passaggio su Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa prima della gara col Monza: "Ha vinto tanti trofei in carriera, ci auguriamo di vincerne ancora tanti. È quanto anche lui si auspica. È un campionato stimolante, siamo lì, ci sono squadre molto forti. In Coppa Italia è un percorso molto lungo" ha concluso.