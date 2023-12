Juve, Lichtsteiner ricorda il primo gol allo Stadium: "Che lancio di Pirlo"

Era da un po' che non tornava, ma Stephan Lichtsteiner con l'Allianz Stadium e la Juve avrà sempre un legame speciale. Per la partita contro il Cagliari, lo svizzero era in tribuna a vedere la vicino la sua ex squadra insieme a Sami Khedira .

Juve, le parole di Lichtsteiner

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni del club: "Tornare all’Allianz Stadium è sempre una grande emozione, anche se non sono venuto tante volte qui. Mi ricordano in tanti il fatto che il primo gol in questo stadio l'ho segnato io, ma tendo a non identificarmi con quell’episodio. Quando indossi la maglia della Juve lo fai per vincere, sempre. È vero che però fu una bellissima azione, con un lancio splendido da parte di Andrea Pirlo".

Lichtsteiner: "Affidarsi ai giovani sarà ripagato"

Lichtsteiner continua: "Mi manca il calcio soprattutto quando torno in uno stadio come questo. Un calciatore nella sua carriera dà il massimo, ma la carriera di calciatore è breve per sua natura, quindi da una parte vorrei scendere in campo, dall’altro so che fisicamente non potrei più farlo. Seguo la Juve, so che sta lavorando molto bene con i giovani, perché è quello che si fa nel calcio europeo: bisogna avere un po’ di pazienza e non avere paura di affidarsi ai ragazzi, perché la fiducia in loro viene sempre abbondantemente ripagata".