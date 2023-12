Allegri dopo Monza-Juve: "Scudetto? Assolutamente no". E su Vlahovic...

Aggiorna

Vittoria della Juve nell'anticipo della 14^ giornata di Serie A all'U-Power Stadium contro il Monza. La sfida l'ha decisa Gatti in pieno recupero dopo il pari di Carboni al 92' che aveva riequilibrato il risultato sbloccato da Rabiot all'11'. Si tratta di un risultato che permette ai bianconeri di scavalcare momentaneamente l'Inter al comando della classifica.

23:56 Allegri: "Scudetto? Assolutamente no" Allegri: "Scudetto? Assolutamente no. Ci sono squadre più attrezzate di noi. Il nostro obiettivo è arrivare a giocare l'anno prossimo ogni tre giorni, con la Champions. E per fare questo non possiamo non giocare questo tipo di partite. L'obiettivo è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Ma dobbiamo ancora migliorare, non abbiamo raggiunto il massimo" 23:48 Vlahovic, la reazione dopo il rigore sbagliato Appuntamento mancato con il gol per Vlahovic che ha fallito un calcio di rigore contro il Monza. La reazione è veemente. Leggi tutto

23:40 Palladino: "La Juve se la giocherà fino alla fine" "Scudetto? La Juve è costruita per quello, ha una mentalità vincente in tutto. Quest’anno vedo una squadra in salute, molto solida rispetto alla passata stagione. Gioca una volta a settimana e questo può essere un valore aggiunto. Se la giocherà fino alla fine". 23:36 Gatti: "Vivo per i miei compagni" "È stata una partita durissima, loro sono una squadra tosta e compatta. Per noi è una vittoria fondamentale. Il gruppo? Vivo per i miei compagni: sono la mia seconda famiglia, abbiamo stretto un legame importante". 23:29 Gatti: "Emozione pazzesca" Ai microfoni di Dazn, Gatti ha raccontato lo stato d'animo dopo il gol che ha permesso alla Juve di vincere in casa del Monza. "Come posso raccontare gli ultimi minuti, è stata una emozione pazzesca. Ci eravamo detti prima della partita che dovevamo essere primi in classifica. Dispiace per il gol preso, eravamo stanchi, ma fortunatamente l'abbiamo ripresa" 23:26 Allegri: "Lavoriamo bene con la società" "Stiamo lavorando bene con Giuntoli, Manna e Scanavino. Cerchiamo di fare bene per permettere alla Juventus di giocare in Champions. Questa società ce l'ha nel Dna di lavorare e programmare, ma soprattutto desiderare che è la cosa più importante" 23:25 Allegri e la prestazione di Rabiot "Rabiot ha fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa si è appisolato per poi svegliarsi al momento giusto" 23:25 Allegri: "Soddisfatto, c'è un bell'ambiente" Allegri a Sky: "Sono soddisfatto perché c'è un bell'ambiente, i ragazzi si mettono a disposizione l'uno con l'altro. Questo bisogna mantenerlo e migliorarlo perché siamo alla 14^ e questa era una partita a rischio perché dopo c'è il Napoli" 23:18 Il primato della Juve scatena i social La vittoria della Juve ha scatenato social e tifosi. I bianconeri sono tornati al comandi della classifica di Serie A

23:07 Allegri e il futuro "Verso novembre si parla sempre del mio futuro. L'importante è che i ragazzi facciano bene. L'importante è il futuro del club, soprattutto la società deve programmare gli anni futuri perché il calcio diventa semplice con la programmazione. Abbiamo ben chiaro l'obiettivo della Juve. I giovani sono molto importanti, per la Juve sono un vantaggio". 23:06 Allegri e la lotta scudetto "Il Napoli può rientrare così come il Milan. Il campionato è lungo. Noi dobbiamo cavalcare il momento, soprattutto l'ambiente stesso. Questi ragazzi vanno aiutati e supportati perché stanno facendo cose importanti. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions League". 23:05 "Il Monza ci ha tolto 6 punti l'anno scorso" "Abbiamo aumentato il vantaggio sulla quinta in classifica, sono tre punti importanti. A sei giornate dalla fine avevamo quattro trasferte e due partite in casa contro Napoli e Roma. Abbiamo affrontato una squadra che l'anno scorso ci ha tolto sei punti" 23:05 L'errore di Vlahovic “Vlahovic ha sbagliato ma non è detto che questo lo porterà a non calciare più i rigori. Vlahovic ha fatto una buona partita. Nel secondo tempo ha lottato e tecnicamente ha fatto meglio” 23:04 La gestione di Danilo e Locatelli "Locatelli aveva fastidio alla costola, quindi per non rischiarlo ho inserito Danilo. Alla fine ho messo dentro Locatelli perché Cambiaso era stanco e l'ho inserito al fianco di Danilo. Con questo spirito è più facile ottenere risultati" 23:03 "Gol del Monza evitabile" "Cosa ci siamo detti con Landucci? Il gol del Monza era evitabile, dovevamo difendere meglio. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma si sono tutti messi a disposizione per portare a casa il risultato" 23:02 Allegri: "Ora non dobbiamo fermarci" "Quando c'è positività all'interno del gruppo è importante. Vincere le partite non è facile, conosciamo i nostri limiti: dobbiamo recuperare i calciatori che non sono in condizione come Danilo, Alex Sandro e Locatelli. Il gruppo sta facendo cose importanti, non dobbiamo fermarci per restare aggrappati alla testa della classifica" 22:59 Allegri: "Vittoria importante" "È una vittoria importante contro una squadra forte. Siamo stati aggressivi, abbiamo sfiorato il 2-0 nel primo tempo. Nel finale è venuto questo gol un po' strambo di Carboni, ma i ragazzi sono stati bravi a reagire e vincere" 22:55 Juve al comando della classifica La vittoria in pieno recupero conquistata dalla Juve ha permesso alla squadra di Allegri di agganciare il primato della classifica, in attesa del match tra Napoli e Inter di domenica sera 20:50 Tra poco le parole di Allegri È appena terminata Monza-Juve. Tra pochi minuti Allegri commenterà la vittoria conquistata dai bianconeri all'U-Power Stadium U-Power Stadium - Monza

