La frase di Rugani colta dalle telecamere durante Monza-Juve: "Non si butta via…"

Rugani e la telecamera indiscreta

Non a caso, quando nel secondo minuto di recupero il Monza trova il momentaneo pareggio, il difensore della Juventus commenta il gol subito dai propri compagni con grande amarezza e un’insensata drammaticità: “Però non si butta via un campionato così!” - afferma il difensore commentando il gol di Carboni con i compagni della panchina. Tuttavia, una manciata di secondi dopo Gatti lo smentisce firmando il raddoppio della Juventus che grazie al successo conquista la vetta della classifica in attesa di Napoli-Inter.