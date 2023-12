"Allegri? Al primo anno alla Juve volevano farlo fuori": rivelazione shock

Romulo, ex difensore tra le altre di Juventus e Lazio, ha intervenuto sul canale Twitch IFS tv, e ha svelato un clamoroso retroscena su Massimiliano Allegri, per il quale non ha lesinato parole d'elogio: “Max era appena arrivato ed è stato bellissimo averlo come allenatore nel suo primo anno. Ricordo che alcuni giocatori già al secondo mesi con Allegri sulla panchina della Juventus volevano farlo fuori. Dicevano che non andava bene, erano abituati a Conte. Poi dal terzo mese si erano già pentiti. Hanno visto che è una persona molto umana, che sa gestire lo spogliatoio e che ha una idea di gioco molto semplice, senza inventarsi nulla".