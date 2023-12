Le 33 giornate di Sivori l’irascibile

A proposito di espulsioni a tempo per falli tattici o proteste. Juventus-Napoli di venerdì 8 dicembre ci riporta di peso, e di cuore, a 55 anni fa, al 1º dicembre del 1968, a un Napoli-Juventus che terminò 2-1 dopo aver stappato lo champagne di una rissa da saloon. Una zuffa nel senso fisico e tellurico dell’episodio; non - per estensione metaforica - le polverose scaramucce che, nelle carestie di fatti e di titoli, trasformiamo in tentati omicidi.

Il periodo, per cominciare. Millenovecentosessantotto. Altro che il «casino organizzato» di Eugenio Fascetti. Gioventù bruciante, l’immaginazione al potere. Fate l’amore, non fate la guerra. Ora e sempre resistenza. Prendiamo sul serio la rivoluzione, ma non prendiamo sul serio noi stessi. Con un’eccezione: il 10 giugno, la notte magica dell’Olimpico, 2-0 alla Jugoslavia, Italia regina d’Europa. Vi raccomando le firme: un Rombo di tuono, Gigi Riva, e un Pelé bianco, Pietro Anastasi.

Lo scudetto, per la cronaca e per la storia, lo avrebbe poi vinto la Fiorentina di Bruno Pesaola, il Petisso che divorava sigarette come se fossero battute e fumava battute come se fossero sigarette. Napoli-Juventus, dunque. San Paolo pavesato a festa in onore della Vecchia, secondo protocollo. Le danze le aprì Anastasi, una doppietta di Vincenzo Montefusco rovesciò la trama e fissò il tabellino. Allenatori, Beppe Chiappella e Heriberto Herrera. Heriberto, già. L’iceberg paraguagio contro il quale si sarebbe schiantato il Titanic di Sivori. O il vizio o il virtuoso. La Famiglia scelse il movimiento. Il Cabezon se la legò al dito. E quel pomeriggio liberò l’arsenale che aveva covato. Non ne poteva più del kamasutra di Erminio Favalli, custode truce del suo corpo.

Omar è stato un fiammifero. Lo sfregavi e, in fondo al tunnel, potevi scorgere gol da orgasmi e agguati da suburra. Detestato, detestava Heriberto. Ecco la miccia. L’ordalia rotolava, a speroni bollenti, verso l’armistizio dell’intervallo. Colpì Favalli: fuori, senza se e senza ma. Era il segnale. Si generò una bolgia che i Social, oggi, avrebbero sminuzzato in centomila autopsie, rancorosi e invidiosi. Espulsi, in ordine sparso, i pugili Dino Panzanato e Sandro Salvadore, e persino Chiappella. Arbitro, Fulvio Pieroni di Roma. Testimoni, fra gli “spettatori” a bordo ring, Dino Zoff, Ottavio Bianchi e Helmut Haller. Al servizio di Ezio De Cesari, inviato del “Corriere dello Sport”, fecero questo titolo: «Panzanato e Salvadore si sbranano».

Aveva 33 anni, Sivori. Gli inflissero sei giornate di squalifica, per un totale di 33 (curioso, no?). Spremuto, solitario y final, decise di piantarla lì, in quella baraonda su cui, una volta appiccato il fuoco, si era seduto con l’occhio avido e complice di Nerone, attento a non perdersi neppure la foschia dell’ultimo falò. Chiuse sbattendo l’orgoglio, grilletto del suo genio. Angelo dalla faccia sporca, se ne andò con il numero undici sulla schiena, dal momento che il dieci lo aveva lasciato proprio a Montefusco, l’enfant du pays. Omar con l’undici: era il Sessantotto e non c’era più religione. Davvero.