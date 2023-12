Compleanno Andrea Agnelli, il post della Juve scatena i social

Quest'oggi Andrea Agnelli festeggia il 48^ compleanno. La Juventus , come da prassi per tutti coloro che hanno fatto parte del club bianconero, ha subito pubblicato un post d'auguri per l'ex presidente.

Come hanno reagito i tifosi?

Gli auguri del club non sono passati inosservati, con i tifosi che hanno commentato in massa il post dedicato ad Andrea Agnelli. Molti sono positivi, orientati a ricordare i 19 trofei conquistati dall'ex presidente nel corso del suo operato al comando del club. C'è anche chi lo invita a proseguire il progetto della Superlega. Allo stesso modo, non mancano le reazioni dei tifosi più delusi dell'operato di Agnelli, il quale viene additato come il colpevole maggiore della flessione avuta dal club e delle vicende extra calsitiche che lo hanno interessato.