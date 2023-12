Napoli bestia nera dell'Allegri bis: il dato che la Juve vuole ribaltare

Napoli indigesto per Allegri

Allegri è tornato in sella alla Juve nella stagione 2021/2022. Alla terza giornata ci fu la trasferta del Maradona, con successo azzurro per 2-1 firmato da Politano e Koulibaly, dopo il vantaggio iniziale di Morata. Nel match di ritorno si registrò un pareggio per 1-1 allo Stadium. Pesantissimo il ko dello scorso campionato, quando il Napoli di Spalletti si impose a Fuorigrotta per 5-1, con affermazione anche a Torino grazie al gol di Raspadori, giunto a pochi istanti dalla fine del match. In totale: un pareggio e tre sconfitte per Allegri contro il Napoli dal suo ritorno. Un trend negativo che il tecnico vuole invertire a partire dal match di venerdì che si giocherà all'Allianz.