Marchisio chiama Bellingham: "Benvenuto a Torino". Tifosi Juve in delirio

C'è un commento di Marchisio che non è passato inosservato ai tifosi della Juve e non solo. L'ex centrocampista bianconero ha formulato un invito diretto a Bellingham .

Cosa ha scritto Marchisio a Bellingham?

Il fuoriclasse del Real Madrid ha postato su Instagram la foto in cui riceve il Golden Boy 2023. La cerimonia, come noto, si è tenuta a Torino. Con un commento, Marchisio ha scritto: "Benvenuto a Torino", per poi aggiungere: "In futuro...", lasciando intendere il sogno di vedere Bellingham con la maglia bianconera della Juventus. Ovviamente non sono mancate le risposte dei tifosi della Vecchia Signora, i quali hanno condiviso con Marchisio un'ambizione che al momento sembra essere impossibile.