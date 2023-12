La Juve prova le bodycam in allenamento: il risultato è esilarante

La Juve continua a prepararsi in vista del big match in programma venerdì sera contro il Napoli. Una partita speciale non solo per il valore che può avere in classifica, ma anche per quello che succederà nell'allenamento pre partita, Infatti un giocatore bianconero indosserà una bodycam, per la prima volta in Serie A. Per abituarsi, la Juve le ha provate in allenamento e ha postato sui social il video registrato dalla videocamera posizionata su Iling-Junior.