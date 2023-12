Allegri e l'abbraccio a Gatti nello spogliatoio della Juve: la foto esalta i tifosi

Gatti, solo tre difensori hanno segnato più di lui in Europa

Allegri ha stretto forte a sé il centralone che gli ha regalato un brivido felino, Gatti che è l'uomo del momento in casa Juve. "Solo tre anni fa giocava in Lega Pro, ha fatto passi da gigante" ha ricordato il tecnico della Juve nel post-partita col Napoli. Come ricordato da Opta, Gatti è il difensore che ha segnato più gol nella Serie A 2023/2024 . Estendendo il dato ai cinque maggiori campionati europei solo Álex Grimaldo (7), Jeremie Frimpong e Robin Gosens (4 ciascuno) contano più reti.