Gatti, l'attaccante mascherato: i dati che fanno sognare la Juve

Federico Gatti è sempre più decisivo per la Juve . Nella scorsa stagione aveva lottato per un posto da titolare, conquistandolo nella fase finale del campionato. Quest'anno è diventato un inamovibile di Allegri, anche se l'errore contro il Sassuolo poteva buttarlo giù. Eppure il difensore ha dimostrato di essere ampiamente all'altezza dei bianconeri, e i numeri lo premiano.

Juve, Gatti sempre più decisivo: le statistiche

Il gol decisivo segnato nel big match contro il Napoli si tratta del suo terzo in stagione. Il secondo consecutivo dopo un'altra rete che aveva regalato i tre punti ai bianconeri, quella contro il Monza in pieno recupero. Quando ha messo il pallone alle spalle di Meret, è diventato il difensore con più gol in Serie A e anche il terzo miglior marcatore della Juventus finora. Davanti a lui solo Vlahovic con 5 gol e Chiesa con 4. Un bottino che ha portato ai bianconeri quattro punti in più venendo coinvolto nel 13% dei gol totali della squadra di Allegri.