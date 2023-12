Doping Pogba: c'è la data dell'inizio del processo, ecco quando

Dopo mesi di attesa, c'è finalmente una data per capire il futuro di Paul Pogba . Il francese è infatti fuori da inizio stagione per essere risultato positivo ad un controllo antidoping.

Juve, il 18 gennaio l'udienza per Pogba

Secondo quanto riportato da LaPresse, è stata fissata per il 18 gennaio alle 14:30 l'udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping per Paul Pogba. La decisione è stata già comunicata a tutte le parti in causa. In questa stagione Pogba ha giocato soltanto le prime tre giornate di Serie A, prima di risultare positivo al test effetuato il 20 agosto dopo la sfida all'Udinese. Il centrocampista della Juventus rischia fino a quattro anni di squalifica.