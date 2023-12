Chiellini a Torino: "Juve? Ecco quando incontrerò Allegri"

Juve, Chiellini: "Incontrerò Allegri"

Il difensore ha parlato così del ritiro dal calcio giocato: "Ho smesso di giocare tre giorni fa. I messaggi dagli ex compagni? Ho il telefono pieno, ancora devo vedere tutto. La prossima settimana andrò a trovare Allegri, mentre sarò allo Stadium per Juve-Roma prima di tornare a Los Angeles. Ritorno alla Juve? Non lo so davvero".