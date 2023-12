Juve, Allegri vuole di più dall'attacco: i numeri devono essere invertiti

La Juve e i numeri degli attaccanti

Nonostante il rendimento positivo, al momento alla Juventus stanno mancando i gol degli attaccanti. La squadra di Allegri ha totalizzato 23 gol ed è l’attacco meno efficace tra le prime quattro della classifica. Positivi sono i numeri dei difensori, considerato che hanno fruttato 7 gol con le marcature dei vari Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso e Rugani. Negli ultimi due mesi, però, gli attaccanti hanno realizzato soltanto una rete (quella di Vlahovic all'Inter). Insomma, i dati non sono affatti positivi: Chiesa non segna dal 23 settembre, mentre Milik è a secco dal 7 ottobre. Non si è ancora sbloccato Kean, il quale dovrà stare fermo per un mese a causa dell'infortunio alla tibia.