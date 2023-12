Siparietto tra Vlahovic e Chiesa prima del rigore in Genoa-Juve: "Te la senti?"

La Juventus passa in vantaggio contro il Genoa grazie al rigore trasformato da Federico Chiesa. L'ex Fiorentina non segnava da oltre due mesi e porta la Juve in vantaggio al Ferraris. Anche se il rigorista ufficiale della Juve sarebbe Dusan Vlahovic, reduce però da due penalty sbagliati. Ed è stato proprio il serbo a cederlo a Chiesa.