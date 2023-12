Allegri e la frase in tv sul rigore non concesso da Massa in Genoa-Juve

Juve, le parole di Allegri

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn parlando dell'episodio con il fallo di mano di Bani: "Massa ha arbitrato una buona partita. Non dò mai giudizi sugli arbitri perchè non fa parte del mio mestiere. Poi ci sono episodi che vengono valutati in un modo o nell'altro dal Var e dall'arbitro: è normale non avere una linea comune. Se entriamo negli episodi soggettivi è un problema. Non facciamo polemiche ma poi vengono fuori per forza".

Juve, Allegri: "Vlahovic non era sereno"

L'allenatore continua: "Sul rigore Vlahovic ha dato la palla a Chiesa. Si vede che none ra sereno ma oggi si è messo a disposizione e deve continuare a lavorare. Non era semplice giocare contro questo Genoa. Abbiamo fatto una buona prestazione ma bisogna crescere, Per rimanere in cima dobbiamo essere più efficaci nelle occasioni. Dovevamo avere più serenità e lucidità, ma è comunque un pounto importante per dare seguito alla striscia positiva. Per la prestazione sono contento".

"Dovevamo essere più cattivi"

Allegri conclude: "Sentita la mancanza di Rabiot? Miretti ha fatto una buona partita. Dovevamo essere più cattivi nelle occasioni, e il calcio è questo. A Monza abbiamo reagito, oggi non ci siamo riusciti.".