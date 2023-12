Genoa-Juve, le pagelle dei bianconeri: Chiesa sgomita, Danilo prezioso

Allegri (all.) 5,5 Poca Juve, ancora meno dopo il pareggio di Gudmundsson. Mancano un rigore e un cartellino rosso, ma il passo indietro nel gioco e sotto forma di convinzione è evidente. Fallisce il progetto di un nuovo sorpasso sull’Inter.

Szczesny 6

Una sola parata, neppure difficile, su Malinovskyi. Impossibile evitare il pareggio.

Gatti 6

Un osso duro, attento su ogni pallone.

Bremer 5,5

Si segnala per un paio di chiusure eleganti nel primo tempo, ma viene sorpreso da Ekuban quando il Genoa pareggia. Tutta la difesa bianconera, per la verità, sembra piazzata male e in ritardo. Si divora il mach ball a un sospiro dal novantesimo.

Danilo 6

Un rientro prezioso, è in crescita di condizione.