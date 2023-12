Juve, come sta Rabiot? Le ultime in vista del Frosinone

La Juventus ha aperto i cancelli della Continassa a giornalisti e tifosi su invito per la seduta d'allenamento in vista del match di sabato col Frosinone . Le attenzioni sono tutte riversate su Rabiot , il quale ha saltato il match col Genoa.

Allegri e la condizione di Rabiot

Il centrocampista francese non si è allenato questa mattina. Rabiot lamenta ancora dolore a causa della botta al costato che l'ha costretto a essere indisponibile per la trasferta di Genova. Allegri spera in un recupero per la trasferta di Frosinone, altrimenti sta già studiando a delle alternative per il centrocampo bianconero. Lavoro differenziato per Kostic, ancora dolorante dopo la botta rimediata al Ferraris.