Szczesny show allo store: "Prendi tutto tanto paga la Juve"

Natale si avvicina e anche lo Juventus Store sta venendo preso d'assalto per i vari regali. Nei giorni scorsi c'è stato anche un cliente speciale in quello dell'Allianz Stadium, ovvero Wojciech Szczesny . Insieme a lui anche un piccolo tifoso bianconero, Giovanni.

Szczesny, il Babbo Natale bianconero nello store della Juve

La Juve ha lanciato a loro una challenge: prendere più cose possibili in 50 secondi. Il portiere e Giovanni corrono per lo store cercando di raccogliere più gadget possibili. Poi sul finale lo Szczesny show: "Abbiamo preso un sacco di roba. Tanto paga tutto la Juve". Ma in realtà viene informato che sarà lui a pagare e diventa sconcertato. Ma si rifà dalla Szczesny "delusione" prendendosi un mini biliardino.