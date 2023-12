Juve, Allegri stupisce tutti: sorpresa per il sostituto di Rabiot a Frosinone

Qual è l'idea di Allegri per sostituire Rabiot?

Contro il Genoa, il titolare è stato Miretti che non ha però convinto, così come Iling-Junior e Cambiaso, che si sono alternati nella porzione finale di gara, non hanno inciso. L'ultima idea del tecnico della Juve è Yildiz. Il giovanissimo talento turco potrebbe essere la soluzione a sorpresa per aggiungere qualità nel cuore della Juve. Ma Allegri in allenamento lo ha provato anche come seconda punta accanto a Vlahovic. Valutazioni in corso.