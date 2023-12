Huijsen, la Juve e il sogno premonitore sull'esordio in Serie A

Dean Huijsen, è stato tra protagonista con Kenan Yildiz del documentario "The Best is Yet to Come", prodotto da Juventus Creator Lab.

Huijsen, i primi passi Huijsen ha raccontato: "Sono nato ad Amsterdam, a 5 anni sono andato a Marbella, vicino a Malaga in Spagna. Mio papà giocava a calcio. Giocavamo sempre insieme a miei fratelli anche a calcio-tennis. L’ultimo anno a Malaga è andato molto bene. Giocavo con l'Under 17 in una competizione per Under 19. C’erano tante squadre che avevano chiamato ma ho voluto la Juve".

Huijsen e l'esordio in Serie A Il difensore olandese ha poi aggiunto: "La tournée in prima squadra è stata emozionante. Ero un po’ spaventato, timido, dovevo relazionarmi con tanti grandi calciatori. Pesa scendere in Serie C per giocare con Next Gen? Quando sei in prima squadra pensi poi automaticamente che tutto sia più facile ma non è così. L’anno scorso sono andato con i miei genitori a vedere Milan-Juve a San Siro. Ho detto a mio papà che un giorno avrei voluto giocare a San Siro davanti ad ottantamila spettatori. Il giorno prima quando sono andato a dormire ho sognato di entrare ed è successo. Quando giochi non noti che ci sono tutte quelle persone, ma non riesci a parlare con i compagni perché non si sente niente".

