Doping Pogba, istanza rinvio accolta: processo rinviato a data da destinarsi

Pogba, quando ci sarà l'udienza?

L'istanza di rinvio è stata formulata dai legali del centrocampista, al momento sospeso in via cautelare per la positività al testosterone riscontrata dopo il match tra Udinese e Juventus. Lo scorso 7 dicembre, la Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per Pogba, commutandogli la pena massima.