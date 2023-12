Effetto Superlega, la Juve vola in Borsa: il dato incredibile

ROMA - La decisione della Corte di Giustizia europea sulla Superlega inizia ad avere i primi effetti. La sentenza emanata oggi può cambiare il calcio per sempre, aprendo a competizioni alternativa: se “Il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni è illegale” si legge, si aprono nuovi scenari che al momento sono solo ipotizzabili. Ma intanto l'onda si fa già sentire, con effetti benefici per la Juventus .

La Juve vola in Borsa: qual è il dato incredibile?

Il titolo in borsa della Juve ha infatti registrato un consistente rialzo nonostata il presidente Ferrero abbia annunciato la richiesta bianconera di tirarsi fuori dal progetto Superlega. Il titolo in borsa però, non appena è arrivata la sentenza, è aumentato del 6%. Se le azioni, all'apertura di oggi segnavano 0,2512 euro, dopo la sentenza registrano un valore pari a 0,2648, che le azioni non toccavano da dicembre, per una capitalizzazione di mercato di 634,9 milioni.