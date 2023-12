Frosinone-Juve: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

FROSINONE - La Juventus, dopo il pareggio ottenuto a Marassi contro il Genoa, riprende la rincorsa alla capolista. I bianconeri saranno di scena a Frosinone per cercare di ridurre la distanza dall’Inter di Inzaghi. Chiesa salta la sfida della 17ª giornata di Serie A per un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, quello operato. Nulla di particolarmente serio, filtra dalla Continassa, dovrebbe trattarsi di una semplice infiammazione e per precauzione Federico è stato risparmiato, anche in vista della Roma. Restano quindi soltanto tre gli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri, considerato che anche Kean è fuori causa per un problema alla tibia e si rivedrà soltanto a inizio 2024. E resta una necessità ben chiara evidenziata ieri dal tecnico: «Dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa»