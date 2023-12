Frosinone-Juve, la furia di Allegri nel finale: cosa è successo

Allegri, lo sfogo nei minuti finali di Frosinone-Juve

L'allenatore è diventato ancora una volta una furia per alcuni accorgimenti mancati dei proprio giocatori. L'attenzione era soprattutto sugli attaccanti che non rientravano in tempo quando il Frosinone aveva il possesso del pallone. Allegri mentre gridava ha saltellato per tutta la sua metà campo, a un certo punto entrando anche un po' in campo per richiamare l'attenzione dei suoi giocatori.