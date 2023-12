Juve, visita a sorpresa nello spogliatoio dopo la vittoria del Frosinone

Soulé, Barraneche a Kaio Jorge: il saluto alla Juve

L'attaccante e il centrocampista argentino, in compagnia della seconda punta brasiliana, sono stati girati in prestito al Frosinone per fare esperienza e stanno disputando una grande stagione, ma non dimenticano l'obiettivo finale, ovvero: trascinare i ciociari a una salvezza tranquilla per tornare a Torino con un bagaglio di esperienza tale da permettergli di giocarsi le proprie carte con la Juve. Particolarmente calorosa l'accoglienza riservata ai talenti da Marco Landucci, capitan Danilo si è fermato a parlare con Barranechea mentre Soulé ha a lungo chiaccchierato con Kostic come documentato in un video postato sull'account X della Vecchia Signora.