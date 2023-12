Allegri e Mourinho, il dettaglio sull'abbraccio prima di Juve-Roma colto dalla tv

Massimiliano Allegri e José Mourinho si stimano davvero. Di certo non per retorica. Dopo essersi scambiati parole al miele nelle conferenze stampa di presentazione alla vigilia di Juve-Roma i tecnici si sono abbracciati all'uscita dal tunnel degli spogliatoi dell' Allianz Stadium dove è appena iniziato il match tra bianconeri e giallorossi. Le telecamere hanno catturato un sorriso spontaneo, genuino e sincero tra i due. Espressioni che valgono ancor di più delle frasi intrise di vero rispetto reciproco che i due si erano rispettivamente indirizzati prima del match.

Allegri e Mourinho, stima e complimenti alla vigilia di Juve-Roma

"I risultati che ha conquistato Mourinho sono inconfutabili. Io ero un ragazzino al Cagliari le prime volte che l'ho sfidato e lui allenava e aveva vinto già ad alti livelli" aveva ricordato Allegri. "La Juve è la Juve e Allegri è Allegri. Quando si parla di allenatore "risultatista", io lo interpreto come la cosa più importante del calcio. C'è gente che lo lega a qualcosa di negativo, ma per me ha una connotazione positiva" aveva commento Mourinho difendendo a spada tratta il suo amico e collega.